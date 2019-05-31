Milli Takım hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 yendi. Milliler maça hızlı başladı. 11'de Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza yayı üzerinden mükemmel vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 17'de Kenan Karaman ceza saha içinde yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

SAMARİS'İN ŞUTU DİREKTE

24'TE Samaris'in ceza sahası dışından şutu kale direğine çarparak auta çıktı. 49'da Cenk kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 79'da Mantalos'un kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

GÜVEN KALECİYİ GEÇEMEDİ

83'TE Abdülkadir Ömür'ün pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, kaleci Paschalakis topu kontrol etti. 90+3'te Fortounis'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde, savunmanın arkasına sarkan Kourbelis topu ağlara gönderdi.

10 BİN FUTBOLSEVER İZLEDİ

Antalya'da Milli Takım yalnız kalmadı. Ay-Yıldızlılar'ı yaklaşık 10 bin taraftar takip etti. Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları dağıtıldı.