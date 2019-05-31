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A ımız Antalya’daki özel maçta ’ı devirdi! 2-1 Yunanistan

Gençlerden oluşan , 11’de ve 17’de Kenan’ın golüyle iki farkı yakaladı... 90 dakika boyunca maçın hakimi olan Ay-Yıldızlılar, 90+3. dakikada Kourbelis’in golüne ise engel olamadı.

Bu takım bir harika

Milli Takım hazırlık maçında 2-1 yendi. Milliler maça hızlı başladı. 11'de Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan 'in ceza yayı üzerinden mükemmel vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 17'de ceza saha içinde yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

SAMARİS'İN ŞUTU DİREKTE
24'TE Samaris'in ceza sahası dışından şutu kale direğine çarparak auta çıktı. 49'da Cenk kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 79'da Mantalos'un kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

GÜVEN KALECİYİ GEÇEMEDİ
83'TE Abdülkadir Ömür'ün pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, kaleci Paschalakis topu kontrol etti. 90+3'te Fortounis'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde, savunmanın arkasına sarkan Kourbelis topu ağlara gönderdi.

10 BİN FUTBOLSEVER İZLEDİ
Antalya'da yalnız kalmadı. Ay-Yıldızlılar'ı yaklaşık 10 bin taraftar takip etti. Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları dağıtıldı.

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