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'ye kancayı taktı

Bordo-Mavililer, Ligi takımlarından Nimes ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki için harekete geçti.

Fırtına'nın hedefi Alioui

Trabzonspor, 'nın Nimes takımında forma giyen, sezon sonu itibariyle serbest kalan Faslı forvet oyuncusu Rachid Alioui'yi etmekte kararlı. Bordo-Mavili yönetim yıldız oyuncu için transfer çalışmalarına başladı.

MİLLİ TAKIM'DA DA OYNUYOR
Geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, 'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getiren Bordo-Mavili Yönetim, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak. 26 yaşındaki oyuncu Fas Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Yunus EMRE SEL

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