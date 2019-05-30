Trabzonspor, Fransa'nın Nimes takımında forma giyen, sezon sonu itibariyle serbest kalan Faslı forvet oyuncusu Rachid Alioui'yi transfer etmekte kararlı. Bordo-Mavili yönetim yıldız oyuncu için transfer çalışmalarına başladı.

MİLLİ TAKIM'DA DA OYNUYOR

Geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, Süper Lig'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getiren Bordo-Mavili Yönetim, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak. 26 yaşındaki oyuncu Fas Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Yunus EMRE SEL