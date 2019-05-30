Trabzonspor, Fransa'nın Nimes takımında forma giyen, sezon sonu itibariyle serbest kalan Faslı forvet oyuncusu Rachid Alioui'yi transfer etmekte kararlı. Bordo-Mavili yönetim yıldız oyuncu için transfer çalışmalarına başladı.
MİLLİ TAKIM'DA DA OYNUYOR
Geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, Süper Lig'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getiren Bordo-Mavili Yönetim, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak. 26 yaşındaki oyuncu Fas Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Yunus EMRE SEL
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