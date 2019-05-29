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  • 29.05.2019 21:01
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 21:31

2. Lig play-off finalinin faturası 1,5 milyon lira

Sakaryaspor ile 'ün karşılaştığı 2. Lig play-off finaline ev sahipliği yapan 'nda i yapıldı. Yapılan hasar tespitinde Büyükşehir Belediye Stadı'nın 1,5 milyon liralık hasar aldığı öğrenildi.

TFF 2. Lig play-off finalinin faturası ağır oldu

Sakaryaspor ile 'ün karşılaştığı 2. Lig play-off finaline ev sahipliği yapan 'nda i yapıldı.

spor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fatih Karagümrük takımının zaferiyle tamamlanan maçın ardından TFF gözlemcisi ile birlikte statta inceleme yapıldı.

İncelemelerde, Fatih Karagümrük taraftarlarının bulunduğu 1963 Tribünü'nün koltukları ve televizyon ekranlarının, VİP tribündeki koltuklar ile Sakaryaspor taraftarlarının yer aldığı tribündeki koltukların büyük bölümünün hasar aldığı görüldü.

Atılan meşalelerin de zeminde hasara yol açtığı vurgulanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1,5 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.

Öte yandan, stat tuvaletleri ile takım soyunma odalarında da önemli maddi hasar oluştuğu vurgulandı.

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