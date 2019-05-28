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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 00:08

, 1. Lig'e yükseldi

2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen , 1. Lig'e yükseldi.

1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

2. Lig play-off finalinde , Sakaryaspor'u 2-0 yenerek 1. Lig'e yükseldi.

69. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Selçuk Alibaz, yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 0-1.

87. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan hızla kat eden Erkan Zengin, rakip savunma oyuncularını geçip ceza alanına girdikten sonra pasını Ahmet Aras'a çıkardı. Müsait durumdaki Ahmet Aras, topu filelere gönderdi: 0-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 2-0 kazanan Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

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