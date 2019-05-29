Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da gelecek sezon devam etmeme kararı alan ve Başakşehir'in yeni teknik direktörü olduğu öğrenilen Okan Buruk Çaykur Rizespor'a veda etti.

Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan sezon 8 ay çalıştığı ve her anından büyük keyif aldığı Çaykur Rizespor'daki teknik direktörlük görevini üzülerek bitirme kararı verdiğini belirtti.

Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığı ailesi ile daha çok beraber olma adına, böyle bir karar aldığını kaydeden Buruk, "Bu 8 aylık süreçteki her maçta sonuç ne olursa olsun başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe huzurlu bir çalışma ortamı hazırlayarak yanımızda olan, devam etmemiz için her türlü fedakarlığı yapan, bu zamana kadar bizi bekleyen başkan Hasan Kartal ile yönetim kurulumuza, sportif direktörümüz Yılmaz Bal'a, saha içi ve saha dışında Çaykur Rizespor'a yakışacak şekilde her zaman her şeylerini veren değerli futbolcularımıza, takımımızla çalışan bütün ekibimize, tesislerimizin emektar çalışanlarına tüm ekibim adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Buruk, taraftarlara da teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde sadece 3 puanı olan, hatta ilk devreyi son sırada kapatan takımlarının bu kötü durumuna rağmen, iç saha, dış saha ayırt etmeden Çaykur Rizespor'a ayrılan bütün koltukları doldurup, takımımızı destekleyen, birlikte sevinip birlikte üzüldüğümüz taraftarlarımıza yürekten teşekkürü bir borç bilirim. Takımımıza olan inançları sayesinde yıllar sonra maç ayırt etmeksizin tribünleri doldurmaları, Çaykur Rizespor'un önümüzdeki sezon en büyük gücü olacaktır. Unutulmayacak anılarla ayrıldığımız Çaykur Rizespor'a yeni sezonda başarılar diler, tüm kalbimle, dualarımla onların yanında olduğumu belirtir, bir gün tekrar birlikte çalışmayı ve aynı heyecanı yaşamayı umut ederim."