Beşiktaş, Adem Ljajic'in transferi konusunda kulübü Torino ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:

"Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir."

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.