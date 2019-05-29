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  • 29.05.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 21:36

’i 'a bildirdi

’in bonservisini Torino’dan aldı. Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic’in i konusunda kulübü Torino ile anlaşmaya varıldığını ’a bildirdi.

Beşiktaş Ljajic’i KAP'a bildirdi

, 'in i konusunda kulübü Torino ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:
"Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir."

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.

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