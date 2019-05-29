Bugünkü
Takvim

Ozan için ’ın kapısını çalacak

G.Saray devre arasında 11 milyon Euro’ya ’a sattığı milli oyuncu için devreye girdi. Alman takımı küme düşünce Aslan’ın bu de önü açıldı. ’nde güçlü bir kadroyla yer almak isteyen Cimbom, Ozan için kiralama teklifi yapacak. Bu transferin bitme olasılığının yükseldiği öğrenildi.

Ozan Kabak operasyonu

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman takımı Stuttgart'ın Play-Out maçında Union Berlin'e averajla elenerek küme düşmesinden sonra Sarı-Kırmızılılar devre arasında Stuttgart'a sattığı eski yıldızları Ozan Kabak'ı geri almak için harekete geçti.

ALTERNATİFİ GENİŞ BİR KADRO​
Bu den 11 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi geniş bir takım kurmak için Ozan Kabak'ı kadroya katma kararı verdi.

ŞÜKRÜ HANEDAR KOLLARI SIVADI
Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın bu transfer için 'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Bu sezon Bundesliga 2'de oynamak istemeyen 'ın ise 'a geri dönmeyi çok istediği ortaya çıktı. Bu transferde bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Ozan için Stuttgart’ın kapısını çalacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri