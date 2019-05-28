Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya'da Yunanistan Milli Takımı'nı konuk edecek. Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak milli maç öncesinde futbolseverler Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ve Yunanistan arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'da TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZ, ANTALYA'DAKİ İLK ÇALIŞMASINI YAPTI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımımız, bu müsabakalar öncesinde 11 gün süreyle Antalya'da kamp yapacak. Ay-Yıldızlılar, kamp süresince 30 Mayıs'ta Yunanistan ve 2 Haziran'da Asya kıtasının temsilcilerinden Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak.

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Antalya'da Yunanistan (30 Mayıs) ve Özbekistan (2 Haziran) ile özel maçlar yapacak A Milli Takımımız, bugün ​Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa girdi. Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanlarını da Zeynep Hotel'de gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in talimatıyla tamamı basına açılan idmanda, Merih Demiral ve Ozan Kabak dışında aday kadroya çağrılan tüm futbolcular yer aldı. Uçağı rötar yapan Merih Demiral akşam saatlerinde, Ozan Kabak ise bu gece Stuttgart kulübüyle Almanya 1. Ligi play-out maçına çıkacağı için bugün kampa katılacak.