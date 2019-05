Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, 10 günlük Antalya kampında Yunanistan ve Özbekistan ile mücadele edecek. İlk olarak Yunanistan ile karşılaşacak olan Türkiye'nin aday kadrosu belli oldyu. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye - Yunanistan hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte karşılaşmanın detayları...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki hazırlık maçı 30 Mayıs'ta oynanacak. Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının internetten bilet satışı sona ererken, gişeden bilet satışı başladı.

Futbolseverler, Yunanistan ile 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşma için biletlerini Antalya Stadyumunda bulunan Passolig gişelerinden satın alabilecek.

2 Haziran Pazar günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak Özbekistan karşılaşmasının biletleri ise Alanyaspor Tesisleri ve Alanyaspor Store'da yer alan Passolig gişelerinde satışa çıktı.

Her iki karşılaşma için de gişeler, maç gününe kadar 10:00-19:00 saatleri arasında, maç günü ise ilk yarı bitimine kadar hizmet verecek.

Her futbolsever en fazla 4 bilet satın alabilecek. Satın alınan her bilet için ayrı ayrı TC Kimlik No ibraz edilmesi gerekiyor.

Türkiye-Yunanistan maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.

Türkiye-Özbekistan maçının biletleri ise 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 10 TL'den satılıyor.

ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin Özbekistan ile oynayacağı maç ise 2 Haziran'da Alanya Oba Stadı'nda saat 21.00'de yapılacak.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, karşılaşmalardan bir gün önce düzenlenecek toplantılarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

A Milli Takım, 6 Haziran'da Antalya'daki kamp çalışmalarını sonlandırıp Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya geçecek. Şenol Güneş, bir futbolcusuyla 7 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 20.30'da stadyumda yapacak.

Türkiye-Fransa karşılaşması 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesi, 9 Haziran Pazar günü İzlanda ile oynanacak maç için Konya'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek A Milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek. Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, 10 Haziran'da TSİ 21.15'te maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın son provasını da TSİ 21.45'te bu tesiste yapacak.

İzlanda ile Türkiye arasında 11 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesi, İzlanda maçının ardından İstanbul'a dönecek.