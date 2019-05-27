İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazanacağı ücret! Sözleşme detayları belli oldu
Süper Lig'de Başakşehir'i devirerek 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da Cumartesi günü yapılan şampiyonluk kutlamasında Fatih Terim 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli teknik adamın imzaladığı sözleşmenin detayları da belli oldu.
27.05.2019 12:24
- Son Güncelleme: 27.05.2019 12:24
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği görkemli törenle kupasına kavuştu.
Kutlamalarda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalanması ise taraftarın çifte mutluluk yaşamasını sağladı.
Sarı-kırmızılı takımda 8. şampiyonluğunu elde eden ve 5 yıl daha Galatasaray'ı çalıştıracak olan Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.
Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ancak mukavele 2+3 yıl şeklinde.
Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.