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İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazanacağı ücret! Sözleşme detayları belli oldu

Süper Lig'de Başakşehir'i devirerek 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da Cumartesi günü yapılan şampiyonluk kutlamasında Fatih Terim 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli teknik adamın imzaladığı sözleşmenin detayları da belli oldu.

27.05.2019 12:24 - Son Güncelleme: 27.05.2019 12:24
İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazanacağı ücret! Sözleşme detayları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği görkemli törenle kupasına kavuştu.

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazanacağı ücret! Sözleşme detayları belli oldu

Kutlamalarda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalanması ise taraftarın çifte mutluluk yaşamasını sağladı.

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazanacağı ücret! Sözleşme detayları belli oldu

Sarı-kırmızılı takımda 8. şampiyonluğunu elde eden ve 5 yıl daha Galatasaray'ı çalıştıracak olan Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazanacağı ücret! Sözleşme detayları belli oldu

Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ancak mukavele 2+3 yıl şeklinde.

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan kazanacağı ücret! Sözleşme detayları belli oldu

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.

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