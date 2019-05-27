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eski golcüsü için Everton'la görüşecek

İngiliz kulübünde yeni sezonda düşünülmeyen milli futbolcu için kiralama teklifi yapacak. Yöneticilerden bu hafta Ada’ya giderek görüşmelere başlayacak.

Yine yeniden Cenk Tosun

Beşiktaş Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor... Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un aynı takımda olmasıyla hücumda tutulmaz olacaklarını düşünen Siyah-Beyazlı yönetim milli futbolcu için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

İLK ADIM ATILACAK
Everton'IN yeni sezonda kadroda düşünmediği Cenk Tosun için İngiliz kulübüne kiralama formülü sunmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi bu hafta içinde ilk ciddi adımı atmayı planlıyor. Yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde yurt dışına giderek golcü futbolcu için Everton'a teklifte bulacağı gelen bilgiler arasında.

TOSUN DÖNMEK İSTİYOR
'a yeniden dönmeyi çok isteyen Cenk Tosun'un gelişmeleri çok yakından takip ettiği ortaya çıktı. Everton'ın milli futbolcuyu öncelikle bonservisiyle vermeyi planladığı ancak kiralama tekliflerinin de değerlendirileceği belirlendi. Fikret Orman'ın da son aşamada bu transfer için İngiliz kulübüyle görüşebileceği öne sürüldü.

43 KARŞILAŞMADA 9 GOL KAYDETTİ
Everton'da 2 sezon geçiren oynadığı 43 resmi karşılaşmada fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Teknik Direktör Marco Silva'nın gözüne bir türlü giremeyen Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmeyi çok istiyor.

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