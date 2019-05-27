Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Siyah-Beyazlılar'a veda etti. Japon yıldız, "Türkiye'de her zaman güzel hatıralarım olacak" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 27.05.2019
- Gazete
Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Siyah-Beyazlılar'a veda etti. Japon yıldız, "Türkiye'de her zaman güzel hatıralarım olacak" ifadelerini kullandı.
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