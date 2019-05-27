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Kagawa’da ayrılığı duyurdu! "'de her zaman güzel hatıralarım olacak"

Kagawa’dan ayrılık mesajı

Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren , Instagram hesabından yaptığı açıklamada Siyah-Beyazlılar'a veda etti. Japon yıldız, "'de her zaman güzel hatıralarım olacak" ifadelerini kullandı.

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