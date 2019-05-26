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22. şampiyonluk kupasına kavuştu

2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan , Stadı’nda 50 bin kişinin katıldığı çılgın partiyle tacını giydi...Törende sanatçılar konser verdi... Florya'dan üstü açık bir otobüsle stada gelen futbolcular 22. şampiyonluk kupasını kaldırıp 5. yıldız mesajı verdi.

Şampiyonluk partisi

G.Saray dün zaferini büyük bir coşkuyla kutladı... Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kazanan Cimbom, dün muhteşem bir törenle şampiyonluk kupasına kavuştu... Saat 19.05'te başlayan şölende ilk olarak akademi takımları sahne aldı. Ardından sanatçılar Suat Ateşdağlı, Soner Sarıkabadayı, Alya, İrem Derici ve Emre Aydın sahne aldı.

ASLANTEPE'DE HAYAT DURDU
Aslantepe'ye üstü açık otobüsle gelen futbolcular stadda tek tek çağrıldıktan sonra G.Saray taraftarı için hayat durdu. Büyük bir coşku yaşandı. Son olarak Fatih Terim çağrıldı



GALATASARAYLILAR AŞKA GELDİ
Kaptan Selçuk ve Muslera ile birlikte şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Bu dakikadan itibaren 50 bin kişi tek bir ağızdan "Şampiyon Galatasaray" şeklinde tempo tuttu.



TARAFTARLAR 5. YILDIZI İSTİYOR
Tarihinde 22. şampiyonluk kupasını kazanan G.Saray'da taraftarlar Fatih Terim ve futbolculardan 5. yıldızı istedi ve ezeli rakiplerine de mesaj gönderdi. Aslan, zaferini müthiş bir partiyle taçlandırdı.

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