G.Saray dün zaferini büyük bir coşkuyla kutladı... Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kazanan Cimbom, dün muhteşem bir törenle şampiyonluk kupasına kavuştu... Saat 19.05'te başlayan şölende ilk olarak akademi takımları sahne aldı. Ardından sanatçılar Suat Ateşdağlı, Soner Sarıkabadayı, Alya, İrem Derici ve Emre Aydın sahne aldı.



ASLANTEPE'DE HAYAT DURDU

Aslantepe'ye üstü açık otobüsle gelen futbolcular stadda tek tek çağrıldıktan sonra G.Saray taraftarı için hayat durdu. Büyük bir coşku yaşandı. Son olarak Fatih Terim çağrıldı







GALATASARAYLILAR AŞKA GELDİ

Kaptan Selçuk ve Muslera ile birlikte Galatasaray şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Bu dakikadan itibaren 50 bin kişi tek bir ağızdan "Şampiyon Galatasaray" şeklinde tempo tuttu.







TARAFTARLAR 5. YILDIZI İSTİYOR

Tarihinde 22. şampiyonluk kupasını kazanan G.Saray'da taraftarlar Fatih Terim ve futbolculardan 5. yıldızı istedi ve ezeli rakiplerine de mesaj gönderdi. Aslan, zaferini müthiş bir partiyle taçlandırdı.

