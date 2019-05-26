Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.05.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 08:50

Bomba iddia! 'nın yeni hocası olacak

'taki - maçında sürpriz bir şekilde yer alan 'in Kasımpaşa'nın yeni hocası olacağı iddia edildi.

Anlaşma sağlandı! Slaven Bilic dönüyor...

'ı çalıştırdığı 2 sezonda taraftarın sevgilisi olan Hırvat teknik direktör , 4 yıl aranın ardından 'e geri dönüyor. Sabah'ın haberine göre, 50 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan 'nın başına geçecek.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ve Al Ittihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'e tekrar Türkiye yolu gözüktü.

UEFA Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'de bulunan Bilic'in Kasımpaşa ile görüştüğü kaydedildi. Önceki gün 'ta Beşiktaş - Kasımpaşa maçını izleyen Hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

'da istediği sonuçları almakta zorlanan ve çıktığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarabilen Hırvat hoca, 3 ay önce görevinden ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la çalıştığı iki sezonda şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak üçüncülüğün ötesine geçememişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBomba iddia! Slaven Bilic Kasımpaşa'nın yeni hocası olacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri