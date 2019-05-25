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  • 25.05.2019 22:30
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 22:30

, ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

'i şampiyon olarak tamamlayan 'da futbolcular, taraftarlar ve yönetim Stadı'nda şampiyonluğu kutladı.Galatasaray Başkanı , 22. lig şampiyonluğu kutlamasında ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı ve Terim imzayı attı.

Kupa töreninde sürpriz imza! 5 yıl daha


Kulübü, ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Stadı'nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen kulüp başkanı , sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi.

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı.

Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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