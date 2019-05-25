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Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde 5. yıldız detayı!

2018-19 futbol sezonunun şampiyonu Galatasaray 22. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, üstü açık şampiyonluk otobüsüyle Florya'dan Türk Telekom Stadı'na geldi. Stad bayram yeri gibiydi. Stadyumda yer alan Galatasaray logosu üzerindeki her iki ucu dolan 5.yıldızla birlikte rakiplerine mesaj verdi. Her 5 şampiyonlukta 1 yıldız takma hakkına sahip olan futbol kulüpleri arasında en çok yıldıza sahip olan takım 4 yıldız ile Galatasaray... Sarı kırmızılılar 3 kez daha şampiyon olup 25. şampiyonluğuna erişmeleri halinde 5. yıldızı alma hakkına sahip olacak. İşte şampiyonun kupayı kaldırdığı anlar ve kutlamadan görüntüler...

25.05.2019 23:18 - Son Güncelleme: 25.05.2019 23:24
Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde 5. yıldız detayı!

2018-19 futbol sezonunun şampiyonu Galatasaray 22. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, üstü açık şampiyonluk otobüsüyle Florya'dan Türk Telekom Stadı'na geldi. Stad bayram yeri gibiydi. Stadyumda yer alan Galatasaray logosu üzrindeki her iki ucu dolan 5.yıldızla birlikte rakiplerine mesaj verdi. Her 5 şampiyonlukta 1 yıldız takma hakkına sahip olan futbol kulüpleri arasında en çok yıldıza sahip olan takım 4 yıldız ile Galatasaray...

Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde 5. yıldız detayı!

Sarı kırmızılılar 3 kez daha şampiyon olup 25. şampiyonluğuna erişmeleri halinde 5. yıldızı alma hakkına sahip olacak. İşte kutlamalardan renkli fotoğraflar...

Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde 5. yıldız detayı!

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray, 22. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-kırmızılıların üstü açık şampiyonluk otobüsü Florya'dan Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Sahanın ortasına dev bir platform kurulurken tribünler de tıklım tıklım doldu.

Kutlama şölenlerinden kareler...

Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde 5. yıldız detayı!
Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde 5. yıldız detayı!
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