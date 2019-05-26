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  • 26.05.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 18:02

- maçında 11'ler belli oldu

Ligin son haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Maçı kazanıp ligi 6. bitirmek isteyen sarı lacivertli ekip Antalya karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte zorlu randevu öncesi 11'ler...

Fenerbahçe - Antalyaspor maçında 11'ler belli oldu

maçı ile sezonun kapanışını kendi evinde yapacak olan Sarı Lacivertli takım, önüne çıkacak olan ihtimalleri kullanmak için mücadele edecek. En az iki farkla kazanması halinde 0 averajla ligi tamamlayacak olan Fenerbahçe, aksi takdirde lig tarihinde ilk kez eksi averajla kapanış yapmış olacak. Peki, Fenerbahçe Antalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Sadık, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif, Dirar, Victor Moses, Miha Zajc

ANTALYASPOR'UN 11'İ
Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 34. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayacak.
Ligin son haftalarında çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunuyor.

Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Antalyaspor, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi. Antalyaspor, 5. olup Avrupa vizesi alabilmek için Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip, Evkur Yeni Malatyaspor'un Bursaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

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