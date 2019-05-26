Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında büyük sürpriz... Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, kupa töreni öncesi flaş bir hamle yaparak teknik direktör Fatih Terim'e 50 bin taraftarın önünde 5 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Terim de taraftarın huzurunda Galatasaray'la 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
YENİ HEDEFİ 5. YILDIZI TAKMAK
Galatasaray'ın başında 8 lig şampiyonluğu olan Fatih Terim, imzaladığı 5 yıllık yeni sözleşmeyle gözünü 5. yıldıza çevirdi. 22 şampiyonluğu olan Cimbom 3 şampiyonluk daha alırsa 5. yıldıza ulaşacak.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU...
Taraftarın huzurunda 5 yıllık imza atan Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8 lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD, 2 Süper Kupa ve 1 kez de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamayı başardı.
CENGİZ'DEN İDDİALI AÇIKLAMA
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz de imza töreninde, "Bu 5 yıllık imza, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracak" dedi. Cengiz'in bu hamlesi taraftarın gönlünü fethetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.