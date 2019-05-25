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Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, uygulaması kapsamında ile Mayıs 2016'da imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği için bir üst kurula sevk edildi. UEFA, ile ilgili karanı ise Mayıs ayında açıklayacak. F.Bahçe Başkanı daha önce yaptığı açıklamada UEFA'dan men cezası almamak için "Fener Ol" kampanyasından 60 milyon Euro gelir elde etmek zorunda olduklarını söylemişti.

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