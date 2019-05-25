Fenerbahçe, Finansal Fair Play uygulaması kapsamında UEFA ile Mayıs 2016'da imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği için bir üst kurula sevk edildi. UEFA, Fenerbahçe ile ilgili karanı ise Mayıs ayında açıklayacak. F.Bahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada UEFA'dan men cezası almamak için "Fener Ol" kampanyasından 60 milyon Euro gelir elde etmek zorunda olduklarını söylemişti.
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