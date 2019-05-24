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  • 24.05.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 20:18

'dan 'a iyi ve 'ye kötü haber!

, ve 'nin mali durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. UEFA'dan takımlarımıza bir iyi bir de kötü haber geldi.

UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması!

, ve 'nin mali durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. UEFA'dan takımlarımıza bir iyi bir de kötü haber geldi.

UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin ise Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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