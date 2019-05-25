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Fejsa adım adım 'ye! bitirecek

Fejsa için ile ilk görüşmeyi yapmıştı. Koç’un talimatıyla transfer görüşmesini şimdi yürütüyor.

Fejsa’yı Mirsad bitiriyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği 'nın Sırp ön liberosu Ljubomir Fejsa için önemli gelişmeler yaşanıyor. Sırp oyuncuyla ilgili temasları da 'ın yürüttüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Ali Koç Portekiz'e gitmiş ve ilk görüşmeleri yapmıştı. Koç, bu transfer için Mirsad'ı görevlendirdi.

FEJSA'YI MİRSAD İKNA EDECEK...
Daha önce 'de basketbol oynayan ve şu an menajerlik yapan Türkcan Benfica kulübü ile iletişimini sürdürürken Fejsa'yı ikna etmek için de yoğun çaba sarfediyor. Benfica kulübünün 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği de gelen haberler arasında.

BU SEZON 18 MAÇTA GÖREV YAPTI
SIRP ön libero Ljubomir Fejsa bu sezon 18 maçta forma giydi ama gol ve asist yapamadı. 30 yaşındaki ön libero yaşadığı sakatlık döneminde sadece 1 dakika forma giyebildi. Ancak Fejsa'nın Benfica'daki önceki 3 yılı ise oldukça verimli geçmişti.

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