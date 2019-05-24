Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oluyor. Son sıradaki Akhisarspor'un ardından ligden düşecek iki takım belli olacak. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından küme düşecek takımlar da merak edilmeye başlandı. Peki, 2018-2019 Süper Lig sezonunda küme düşen takımlar hangileri? Bursaspor, Erzurumsppor, Göztepe küme düştü mü? İşte merak edilenler...

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu bu hafta tamamlanacak. Ligden ilk düşecek takım Akhisarspor oldu.

Akhisarspor'un ardından ligden düşecek iki takım ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Ligde son haftaya 32 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17'nci, 34 puanlı Bursaspor ise 16'ncı sırada girdi. Düşme hattının hemen üstündeki 15'inci Göztepe'nin ise 35 puanı bulunuyor.

Son maçlarda Göztepe, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'a, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı başaracak. Bu durumda diğer iki takım ligden düşecek.

Göztepe'nin berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.

Sezon sonunda Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanlarının aynı olması halinde ise İzmir temsilcisi rakibinin gerisinde kalacak.

Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezonu aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe düşecek, Erzurum ekibi lige tutunacak.

SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU