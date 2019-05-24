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  • 24.05.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 16:27

Süper Lig'de hangileri? Bursaspor, Erzurumspor, ?

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçları oynanıyor. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Ligde son haftaya 32 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17'nci, 34 puanlı Bursaspor ise 16'ncı sırada girdi. Düşme hattının hemen üstündeki 15'inci Göztepe'nin ise 35 puanı bulunuyor. Peki, Süper Lig'de hangileri? Bursaspor, Erzurumspor, ?

Süper Lig'de küme düşen takımlar hangileri?

Süper Lig'de belli oluyor. Son sıradaki Akhisarspor'un ardından ligden düşecek iki takım belli olacak. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından küme düşecek takımlar da merak edilmeye başlandı. Peki, 2018-2019 Süper Lig sezonunda küme düşen takımlar hangileri? Bursaspor, Erzurumsppor, ? İşte merak edilenler...

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu bu hafta tamamlanacak. Ligden ilk düşecek takım Akhisarspor oldu.

Akhisarspor'un ardından ligden düşecek iki takım ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Ligde son haftaya 32 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17'nci, 34 puanlı Bursaspor ise 16'ncı sırada girdi. Düşme hattının hemen üstündeki 15'inci Göztepe'nin ise 35 puanı bulunuyor.

Son maçlarda Göztepe, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'a, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı başaracak. Bu durumda diğer iki takım ligden düşecek.

Göztepe'nin berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.

Sezon sonunda Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanlarının aynı olması halinde ise İzmir temsilcisi rakibinin gerisinde kalacak.

Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezonu aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe düşecek, Erzurum ekibi lige tutunacak.

SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 33 20 9 4 69 32 37 69
2 Başakşehir 33 19 9 5 48 21 27 66
3 Beşiktaş 33 18 8 7 69 44 25 62
4 Trabzonspor 33 17 9 7 61 44 17 60
5 Yeni Malatyaspor 33 13 8 12 46 44 2 47
6 Antalyaspor 33 13 6 14 38 52 -14 45
7 Konyaspor 33 9 16 8 40 38 2 43
8 Fenerbahçe 33 10 13 10 41 43 -2 43
9 Alanyspor 33 12 7 14 36 42 -6 43
10 Rizespor 33 9 14 10 46 47 -1 41
11 Kayserispor 33 10 11 12 35 48 -13 41
12 Ankaragücü 33 11 7 15 37 51 -14 40
13 Kasımpaşa 33 11 6 16 51 59 -8 39
14 Sivasspor 33 9 11 13 45 51 -6 38
15 Göztepe 33 10 5 18 35 41 -6 35
16 Bursaspor 33 6 16 11 26 36 -10 34
17 BB Erzurumspor 33 7 11 15 34 43 -9 32
18 Akhisarspor 33 6 8 19 33 54 -21 26

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