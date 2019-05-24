Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geliyor. Ligin bitimine son 1 hafta kala evinde Başakşehir'i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin 34. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. İki takımda bu karşılaşma ile resmi olarak 31. kez mücadele etmiş olacak. Daha önceki 30 randevunun 18'ini Galatasaray kazanırken, 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ise 6 galibiyet elde etti. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Galatasaray maçı kadrosu nasıl? İşte Sivasspor - Galatasaray maçının detayları...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacak Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maç 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Mücadelede dördüncü hakem olarak Erkan Özdamar görev alacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI KADROSU NASIL?

Galatasaray'ın müsabakaya ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor. İşte muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Tolgahan- Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Delvin N'Dinga, Hakan Arslan, Diabate, Douglas, Özer Hurmacı, Muhammet Demir

Galatasaray: İsmail Çipe, Martin Linnes, Semih Kaya, Ahmet Çalık (Gökay Güney), Emre Taşdemir, Celil Yüksel, Selçuk İnan, Atalay Babacan (Mustafa Kapı), Yunus Akgün, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş

TERİM VE DAVALA GÖREV ALAMAYACAK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Medipol Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

SÜPER LİG'DE 26. RANDEVU

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 26. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Taraflar, Sivas'ta yapılan 12 lig maçında dörder galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivas'ta ev sahibi ekip 18, Galatasaray 22 gol attı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetini de evinde aldı.

Geçen sezon Sivas'taki müsabakayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.