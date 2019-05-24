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  • 24.05.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 15:55

'i kadrosuna kattığını duyurdu

, PSV'den sol bek oyuncusu 'le anlaşmaya vardı. Peki Medipol Başakşehir'in kadrosuna kattığı ? İşte detaylar...

, PSV forması giyen 28 yaşındaki sol bek 'i kadrosuna kattığını bu video ile duyurdu.

Aziz Behich transferinin duyurulduğu videoda, yıldız oyuncunun formasını giydiği takımlara itafen emojiler kullanıldı.

AZİZ BEHICH KİMDİR?

1990 doğumlu futbolcu Aziz Behich Avustralya Melbourne doğumludur.

Futbola Avustralya'da Green Gully SC takımı ile başlamıştır. David Beckham Academy'de eğitim almıştır.

Daha sonra sırası ile Melbourne, Hume City FC ve Melbourne Heart takımlarında forma giymiştir. 2013 yılında takımına transfer olmuş bir sezon Melbourne takımında kiralık olarak oynamıştır. 2014 yılında Bursaspor takımına tekrar dahil olmuştur.

Avustralya Milli takımında toplam 17 kez Milli formayı giymiştir. Baba tarafından aslen Türk olduğu için girişimlerde bulunulmuş ve Türk statüsünde oynayabilmesi sağlanmıştır. Sol bek ve sol açık mevkilerinde görev alan Aziz Eraltay aslen Kıbrıs'lıdır.

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