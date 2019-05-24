Son dakika Henry Onyekuru bombası... Bayern Münih'ten 21 yaşındaki genç yıldıza flaş transfer teklifi! Premier Lig'de futbol oynayabilmesi için çalışma iznine ihtiyacı olan ve bu konuda sıkıntı yaşayan Onyekuru, bu sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçirmişti. Nijeryalı yıldız başarılı bir sezon geçirmesinin ardından transferde dev ekiplerin dikkati çekmeyi başardı.

Own Goal Nigeria adlı basın organı, Onyekuru'nun gelecek sezon yeni bir takımda forma giyeceğini kaydederken bomba bir iddiada bulundu. Habere göre; Bayern Münih ile Everton, Onyekuru transferi için 35 milyon pound (40 milyon euro) karşılığında anlaştı.

Genç yıldızla, Bayern Münih'in yanı sıra La Liga ekiplerinden Sevilla ve Valencia da ilgileniyor.'nın da talip olduğu belirtildi.