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Terim ve Davala'nın cezasını haftaya bıraktı

, ve yardımcısı hakkında karar vermek için ek bilgi ve belge talep istedi.

PFDK haftaya bıraktı

Disiplin Kurulu, Hukuk Müşavirliği tarafından sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı Antrenör Ümit Davala ve Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile ilgili ek bilgi ve belge istendiğini açıkladı. tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray- Başakşehir müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir" ifadesini kullandı. Kararın haftaya açıklanması bekleniyor.

İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ
Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak kontratı sona eren Selçuk'la ilgili şu ana kadar görüşmeleri olmadığını ifade ederek, "Sözleşme konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi.

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