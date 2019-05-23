Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan sarı kırmızılılar tansiyonu hayli yüksek geçen maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Maçın ardından Abdullah Avcı, Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirirken turuncu lacivertlilerin yardımcı antrenörü Orhan Ak da deneyimli çalıştırıcının kendisine tokat attığını iddia etmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Orhan Ak'a tokat attığı o görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 mağlup ederek tarihinde 22. kez şampiyonluk ipini göğüslediği gerilimli maçın ardından Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak, Fatih Terim'in kendisine tokat attığını söylemişti. Orhan Ak'ın iddia ettiği o görüntüler ortaya çıktı.
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