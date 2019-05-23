

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan sarı kırmızılılar tansiyonu hayli yüksek geçen maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Maçın ardından Abdullah Avcı, Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirirken turuncu lacivertlilerin yardımcı antrenörü Orhan Ak da deneyimli çalıştırıcının kendisine tokat attığını iddia etmişti.