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  • 24.05.2019 00:58
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 01:10

'in 'a attığı o görüntüler ortaya çıktı

'ın 'in 33. haftasında 'i evinde 2-1 mağlup ederek tarihinde 22. kez şampiyonluk ipini göğüslediği gerilimli maçın ardından Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü , 'in kendisine attığını söylemişti. Orhan Ak'ın iddia ettiği o görüntüler ortaya çıktı.


Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan sarı kırmızılılar tansiyonu hayli yüksek geçen maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Maçın ardından Abdullah Avcı, Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirirken turuncu lacivertlilerin yardımcı antrenörü Orhan Ak da deneyimli çalıştırıcının kendisine tokat attığını iddia etmişti.

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