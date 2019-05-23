Başkan Erdoğan ile Domagoj Vida'nın ilginç diyaloğu!

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'i ağırladığı toplantıda yer aldıktan sonra Erdoğan'la yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Çok güzel bir davetti. Bundan çok mutlu oldum ve gurur duydum. Erdoğan ile toplantıdan sonra konuştuk. Bana Türkiye'yi sevip sevmediğimi sordu. Ben de bu ülkeyi çok sevdiğimi söyledim. Sonraki sorusuna ise şaşırdım. Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. Ben de bir çocuğum olduğunu söyleyince, en az 3 tane olması gerektiğini söyledi. Bu konuda onu dinler miyim? Bilemiyorum, bu işler belli olmaz. Erdoğan çok sıcak kanlı bir insan. Bu yaşadığımız diyalog da ilginç bir hatıra olarak bende kalacak."

ERDOĞAN'DAN VİDA YORUMU

Başkan Erdoğan Kitarovic ile ortak basın toplantısında konuşurken Beşiktaş'ın transfer ettiği Hırvat oyuncu Vida'ya değinerek, "2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Beşiktaş Hırvatistan Milli Takımının çok önemli oyuncusu olan Vida transfer oldu. Bu önemli bir ithalattı. Hayırlı olsun" demişti.