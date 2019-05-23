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  • 23.05.2019 23:10
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 23:19

Başkan Erdoğan ile 'nın ilginç diyaloğu!

'ın Hırvat yıldızı , 'in ziyareti sırasında katıldığı davette Başkan ile yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı.

Başkan Erdoğan ile Domagoj Vida'nın ilginç diyaloğu!

'ın Hırvat yıldızı , Başkan 'ın 'i ağırladığı toplantıda yer aldıktan sonra Erdoğan'la yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Çok güzel bir davetti. Bundan çok mutlu oldum ve gurur duydum. Erdoğan ile toplantıdan sonra konuştuk. Bana 'yi sevip sevmediğimi sordu. Ben de bu ülkeyi çok sevdiğimi söyledim. Sonraki sorusuna ise şaşırdım. Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. Ben de bir çocuğum olduğunu söyleyince, en az 3 tane olması gerektiğini söyledi. Bu konuda onu dinler miyim? Bilemiyorum, bu işler belli olmaz. Erdoğan çok sıcak kanlı bir insan. Bu yaşadığımız diyalog da ilginç bir hatıra olarak bende kalacak."

ERDOĞAN'DAN VİDA YORUMU
Başkan Erdoğan Kitarovic ile ortak basın toplantısında konuşurken Beşiktaş'ın ettiği Hırvat oyuncu Vida'ya değinerek, "2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Beşiktaş Hırvatistan çok önemli oyuncusu olan Vida transfer oldu. Bu önemli bir ithalattı. Hayırlı olsun" demişti.

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