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  • 23.05.2019 00:06
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 00:06

32 takımla düzenlenecek

, 'nın 48 takımla yapılması planını rafa kaldırdı. 2022 Dünya Kupası'nın başta planlandığı gibi 32 takımla düzenleneceği ve 5 Haziran'daki FIFA Kongresi'nde farklı bir öneri getirilmeyeceği aktarıldı.

FIFA o plandan vazgeçti! Dünya Kupası...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), 'nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın komşu ülkelerin de dahil edilmesiyle ilk kez 48 takımla organize edilmesi planının ayrıntılı ve etraflı çalışmaların ardından şimdilik rafa kaldırıldığı kaydedildi.

2022 Dünya Kupası'nın başta planlandığı gibi 32 takımla düzenleneceği ve 5 Haziran'daki FIFA Kongresi'nde farklı bir öneri getirilmeyeceği aktarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

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