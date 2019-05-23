Kasımpaşa'da attığı gollerin ardından devre arasında 10 milyon karşılığında Galatasaray'a transfer olan Senegalli forvet Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı ekipte de gollerine devam ederek, ligde kaydettiği 30 golle Bafetimbi Gomis'e ait rekoru kırdı ve lig tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı başardı. Mbaye Diagne'nin bu sezon gösterdiği çıkış İtalyanları şaşırttı.

Avrupa Altın Ayakkabı yarışında da iddialı hale gelen ve ismi kıtanın yıldız golcüleriyle anılmaya başlanan Diagne, sıralamada dördüncü sırada yer aldı.





Barcelonalı Messi'nin birinci, Paris Saint Germainli Kylian Mbappe'nin ikinci ve Sampdorialı Quagliarella'nın üçüncü durumda yer aldığı sıralamada bu isimlerin ardından gelen oyuncu oldu.

Futbolcunun bir zamanlar top koşturduğu İtalya'da kendisiyle ilgili haberler de eksik olmadı.

Mbaye Diagne'nin Avrupa gol krallığında iddialı isimlerden bir tanesi olduğunu satırlarına taşıyan İtalyanlar "Bir zamanlar İtalya'da 4 Lig'de oynuyorken transfer oldu, şimdi Golden Boot'ta dördüncü sırada yer alıyor" ifadeleriyle 27 yaşındaki forvetin gelişimine dikkat çektiler.