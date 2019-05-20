Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş'ı da yenerek namağlup serisini 11 maça çıkarırken 8 sezon aradan sonra ilk kez bu başarıyı elde etti.



11 MAÇTA 27 PUAN TOPLADI

2010-11 sezonunda 15 maçlık yenilmezlik serisinde 39 puan toplayan Bordo-Mavililer bu sezon ise 11 maçlık yenilmezlik serisinde 27 puan toplayarak yine 8 yıl aradan sonra en yüksek puan topladığı haftaları geride bıraktı. 2010-11 sezonunu 82 puanla tamamlayan Trabzonspor, 8 yıl aradan sonra ligin bitimine bir hafta kala 60 puana ulaşarak yine en yüksek puan topladığı sezonu yaşıyor.