Sakaryaspor - Karagümrük maçı ne zaman? TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Karagümrük karşılaşacak. Spor Toto 1. Lig'e çıkacak takımın belli olacağı karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul ekibi 14 sezon sonra 1. Lig'de yer almak istiyor. Peki, Sakaryaspor - Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 2. Lig play-off final maçı nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

SAKARYASPOR - KARAGÜMRÜK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off final maçı 28 Mayıs Salı günü oynanacak. Play-off final müsabakası Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak. Maç, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

KARAGÜMRÜK, 14 SEZON SONRA 1. LİG'İN KAPISINDA

TFF 2. Lig play-off finalinde 28 Mayıs Salı günü Bursa'da Sakaryaspor ile karşılaşacak Fatih Karagümrük, 14 sezon süren 1. Lig hasretini bitirmek için mücadele edecek.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 1926 yılında Karagümrük İdman Yurdu adıyla kurulan kulüp, 93 yıllık tarihe sahip. Profesyonel liglerde 43 sezon mücadele eden kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 6, 1. Lig'de 17, 2. Lig'de 8, 3. Lig'de ise 12 sezon yer aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fatih Karagümrük, lider Menemen Belediyespor'un ardından ikinci olarak play-off'a kaldı. Play-off çeyrek finalinde Şanlıurfaspor'u eleyen kırmızı-siyahlı takım, yarı finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u geçerek finale yükseldi.

Fatih Karagümrük, finalde Beyaz Grup'tan gelen Sakaryaspor ile karşılaşacak. İstanbul ekibi, tek maç üzerinden oynanacak final maçını kazanması durumunda Spor Toto 1. Lig'e çıkan son takım olacak.

14 SEZON SÜREN HASRET

Fatih Karagümrük, 1. Lig'de 14 sezon sonra yer almak istiyor.

Türkiye profesyonel futbol liglerinin ikinci basamağı olan 1. Lig'de son olarak 2004-2005 sezonunda mücadele eden Fatih Karagümrük, sonrasındaki 14 sezonda TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etti.

İstanbul ekibi, 1984'ten beri Süper Lig'de yer almıyor.

KADROSUNDA TECRÜBELİ FUTBOLCULAR VAR

Başkanlığını Kayserispor ve Trabzonspor'da sportif direktörlük görevlerinde bulunan Süleyman Hurma'nın yaptığı Fatih Karagümrük'ün kadrosundaki tecrübeli futbolcular dikkati çekiyor.

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Karagümrük'ün kadrosunda daha önce Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen Erkan Zengin, Mehmet Batdal, Ahmet Aras, Barış Özbek, Bilal Aziz Özer ve Çağrı Ortakaya gibi isimleri bulunduruyor.