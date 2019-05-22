Süper Lig'de 34. haftanın 5 maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu. Son dakika haberine göre; 24 Mayıs Cuma günü oynanacak 5 mücadelenin hakemleri, gözlemcileri ve temsilcileri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönecek hakemler şunlar:

24 MAYIS CUMA:

18.00 - Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.00 - Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 - Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

21.00 - Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

25 MAYIS CUMARTESİ:

19.00 - Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan

KARŞILAŞMALAR, HAKEMLER, GÖZLEMCİLER İLE TEMSİLCİLERİN YER ALDIĞI LİSTE ŞÖYLE;

