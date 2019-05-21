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Sarı-Kırmızılılar 5. yıldız için kolları sıvadı

22. Kez mutlu sona ulaşan artık gözünü çok daha büyük bir hedefe dikti. Florya’da taraftarların meşalelerle karşıladığı , “Bu luğu sonuna kadar hak ettik. İnşallah 5. yıldızı da beraber takacağız” dedi. Üst üste 2. kez mutlu sona ulaşan G.Saray bu seriyi 5’e çıkarmak istiyor.

Şimdi hedef 5. yıldız

EVİNDE Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 2018-19 sezonunda luğa ulaşan Galatasaray şimdi gözünü çok daha büyük bir hedefe çevirdi... Tarihindeki 22. şampiyonluk kupasını kaldıran Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde 5. yıldızı göğsüne takmak için şimdiden kolları sıvadı.

REKORUNU DA KIRACAK
Üst üste 2 kez şampiyon olan Cimbom bu seriyi 5'e çıkarmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar böylece 4 yıllık seri rekorunu da kıracak.

HER ZAMAN İLKLERİN TAKIMI
Galatasaray eğer bunu başarırsa 25. şampiyonluğa ulaşacak ve rakipleri daha 4. yıldızı bile takmadan göğsüne 5. yıldızı koyacak. Cimbom hem 3. yıldızı hem de 4. yıldızı ilk takan kulüp olmuştu.

HEDEFİ AÇIKÇA DİLE GETİRDİ
Terİm bu büyük hedefi, Florya'daki kutlamalarda açıkça dile getirdi. Tecrübeli hoca, taraftarlara, "Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. İnşallah 5. yıldızı da beraber takacağız" ifadesini kullandı.


BİNLERCE TARAFTAR FLORYA'YA AKIN ETTİ
maçının bitiş düdüğünün ardından taraftarlar Florya'ya koştu. Terim ve futbolcular tesislerte taraftarlarla işte böyle bütünleşti.

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