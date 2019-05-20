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Terim’den şampiyonluk tweeti!

Terim, şampiyonluk sonrası ’da puan durumunu paylaştı...

Terim’den şampiyonluk tweeti!
Galatasaray'ın başında 8. şampiyonluğunu yaşayan , Medipol Başakşehir maçı sonrasında hesabından Spor Toto Süper Lig puan durumunu "Look at the tabela (Tabelaya bak" notuyla paylaştı. Terim'in bu tweetini Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada kısü sürede defalarca paylaştı.


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