Terim’den şampiyonluk tweeti!

Galatasaray'ın başında 8. Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçı sonrasında Twitter hesabından Spor Toto Süper Lig puan durumunu "Look at the tabela (Tabelaya bak" notuyla paylaştı. Terim'in bu tweetini Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada kısü sürede defalarca paylaştı.
- Spor
- 20.05.2019
- Gazete
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