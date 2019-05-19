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, Atalanta ve W.Bremen de Soucek’i istiyor Ama en iyi teklif Fener’den geldi.

ADIM ADIM TOMAS SOUCEK
Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Slavia Prag'lı Tomas Soucek'i Fiorentina, Atalanta ve Werder Bremen'in de istediği bildirildi. Ancak Çek basını en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve ibrenin Fener'den yana olduğunu belirtti. Bu arada Çek ön libero Slavia Prag'dan ayrılabileciği açıkladı.

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