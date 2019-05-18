GaleriSpor

Fırtına evinde rakip tanımıyor | Trabzonspor:2 - Beşiktaş:1 Maç sonucu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan bordo mavililer 53'te Filip Movak'la 1-0 öne geçti. Mücadelenin 74. dakikasında Japon yıldızı Kagawa ile durumu 1-1 yapan Beşiktaş'ın umutlarını 77'de Yusuf Yazıcı'nın attığı muhteşem gol yıktı. Trabzonspor bu sonuçla puanını 60'a yükseltirken Beşiktaş 62 puanda kaldı.

18.05.2019 21:13 - Son Güncelleme: 18.05.2019 21:13
Fırtına evinde rakip tanımıyor | Trabzonspor:2 - Beşiktaş:1 Maç sonucu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan bordo mavililer 53'te Filip Movak'la 1-0 öne geçti. Mücadelenin 74. dakikasında Japon yıldızı Kagawa ile durumu 1-1 yapan Beşiktaş'ın umutlarını 77'de Yusuf Yazıcı'nın attığı muhteşem gol yıktı. Trabzonspor bu sonuçla puanını 60'a yükseltirken Beşiktaş 62 puanda kaldı.

Fırtına evinde rakip tanımıyor | Trabzonspor:2 - Beşiktaş:1 Maç sonucu

KARŞILAŞMADAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da, savunmada cezası sona eren Hosseini ile sakatlığı düzelen Pereira, ilk 11'de görev yaptı.

Fırtına evinde rakip tanımıyor | Trabzonspor:2 - Beşiktaş:1 Maç sonucu

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-2 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Fırtına evinde rakip tanımıyor | Trabzonspor:2 - Beşiktaş:1 Maç sonucu

Karaman, cezası sona eren İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi stoper mevkisinde tercih ederken, bu oyuncunun yerine geçen hafta görev yapan Zargo Toure'yi yedek kulübesinde oturttu.

Fırtına evinde rakip tanımıyor | Trabzonspor:2 - Beşiktaş:1 Maç sonucu

Savunmanın sağında Kamil Ahmet Çörekçi'yi yedek kulübesine çeken Karaman, sakatlığı düzelen Portekizli oyuncu Joao Pereira'yı 11'de görevlendirdi.

Karadeniz ekibinde uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu yer almadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş'ın yıldızı onu tanıdınız mı? Görenler şaşkına dönüyor!
Beşiktaş'ın yıldızı onu tanıdınız mı? Görenler şaşkına dönüyor!