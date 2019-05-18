Fırtına evinde rakip tanımıyor | Trabzonspor:2 - Beşiktaş:1 Maç sonucu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan bordo mavililer 53'te Filip Movak'la 1-0 öne geçti. Mücadelenin 74. dakikasında Japon yıldızı Kagawa ile durumu 1-1 yapan Beşiktaş'ın umutlarını 77'de Yusuf Yazıcı'nın attığı muhteşem gol yıktı. Trabzonspor bu sonuçla puanını 60'a yükseltirken Beşiktaş 62 puanda kaldı.