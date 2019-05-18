Antalya'dan 3 gol 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u Harun Alpsoy, Mevlüt (2)'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Antalyaspor bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 47 puanda kaldı.



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

21. dakikada Charles'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Amilton'un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada Murat Yıldırım'ın pasında ile kaleci ile karşı karşıya kalan Aleksic'in aşırtma vuruşunu kaleci Ferhat kurtardı.





29. dakikada Celutska ile girdiği pozisyonda faule maruz kaldığını öne süren Bifouma hakeme itiraz edince sarı kartla cezalandırıldı. Aynı futbolcu itirazlarına yoğun şekilde devam etmesi üzerine ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

37. dakikada Doğukan Sinik'in sağ kanattan kullandığı kornere ceza alanı dışından Charles'in sert şutu savunmaya kale direğinin dibinden kornere çıktı.

38. dakikada Doğukan Sinik'in bir kez daha sağ kanattan altı pas içine kestiği ortaya Chico'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

45. dakikada Chico'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0.