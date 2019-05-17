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İtalyanların Eljif aşkı! Bu kez talip

F.Bahçe’nin genç yıldızı ve ’dan sonra ’nun da listesinde.

Eljif Elmas’a bu kez Torino talip
paylaşılamıyor... ve başta olmak üzere birçok takımın gözdesi olan genç futbolcuya bu kez de bir başka ekibi talip oldu. Torino Teknik Direktörü Walter Mazzarri'nin yönetime verdiği raporda Eljif Elmas'ın adını önererek mutlaka alınmasını istediği öğrenildi. Bu sezon ligde 3 gol atan Sarı-Lacivertli futbolcu özellikle 2. yarıda sergilediği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

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