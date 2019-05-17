Eljif Elmas paylaşılamıyor... Fiorentina ve Lazio başta olmak üzere birçok takımın gözdesi olan genç futbolcuya bu kez de bir başka ekibi Torino talip oldu. Torino Teknik Direktörü Walter Mazzarri'nin yönetime verdiği raporda Eljif Elmas'ın adını önererek mutlaka alınmasını istediği öğrenildi. Bu sezon ligde 3 gol atan Sarı-Lacivertli futbolcu özellikle 2. yarıda sergilediği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
- Spor
- 17.05.2019
- Gazete
İtalyanların Eljif aşkı! Bu kez Torino talip
F.Bahçe’nin genç yıldızı Fiorentina ve Lazio’dan sonra Torino’nun da listesinde.
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