



Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı başladı. İşte listedeki o isimler...

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Hırvatistan Ligi'nde bu sezon Osijek formasıyla çıktığı 34 maçta 18 gol atan ve 7 asist yapan Mirko Maric de listeye girdi.

24 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başlayan sportif direktör Damien Comolli'nin gelecek haftalarda Hırvatistan'a bir çıkarma yapması bekleniyor.