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  • 17.05.2019 07:57
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 07:57

İşte 'nin listesindeki golcüler

Bu sezon Süper Lig'de kabusu yaşayan , golcü konusunda girişimlerini hızlandırdı. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki yıldız golcüler...



Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı başladı. İşte listedeki o isimler...

Mirko Maric

Hırvatistan Ligi'nde bu sezon Osijek formasıyla çıktığı 34 maçta 18 gol atan ve 7 asist yapan Mirko Maric de listeye girdi.

24 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başlayan sportif direktör Damien Comolli'nin gelecek haftalarda Hırvatistan'a bir çıkarma yapması bekleniyor.

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