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  • 16.05.2019 22:42
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 22:42

, Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Başkan Vekili , Başkan adaylığını açıkladı. Haziran ayında yapılacak TFF Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıklayan Nihat Özdemir düğmeye bastı. TFF Başkan adayı Nihat Özdemir önemli açıklamalarda da bulundu.

TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!
Başkan Vekili , Başkan adaylığını açıkladı.

Bugün Üçüncü Lig Kulüp Başkanları ile iftarda bir araya gelen Özdemir yaptığı konuşmada, "Benim de görev yaptığım başkanlığındaki Federasyonumuz başarılı işler yaptı. Bir çok ilke imza attık. Yeni gelecek federasyon da bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.

Ayrıca TFF Başkan adayı Nihat Özdemir şu açıklamalarda bulundu: ''Tesis yardımları için bütün kulüplerimize destek olduk olmaya da devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi deplasmanlara giderken ve gelirken önemli derecede yol masraflarınız olmaktadır. O masraflara katkıda bulunsun diye bütçemizden gerekli ödenekleri ayırdık. İnşallah yeni yılda da birkaç gün içerisinde bütçemizi bağlayıp sizin huzurunuzda genel kurulda sunacağız. Tesis yardımlarımıza devam edeceğiz. Eşit miktarda destek olma prensibini hep koruduk. Ve korumaya da devam edeceğiz. Kimseyi kayırmadık. Kimsenin hakkını kimseye yedirtmemeye çalıştık.''.

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