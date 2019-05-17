Manchester United, Real Madrid ve son olarak Juventus'ta harikalar yaratan Cristiano Ronaldo, yine gönülleri feth etti… Ramazan ayı nedeniyle Filistin'de kurulacak iftar sofraları için 1.5 milyon euro (11 milyon TL) bağışladı. İşte Ronaldo'nun daha önce yaptığı yardımlar:
Altın Ayakkabı ödülünü açık artırmayla satışa çıkardı, 1.5 milyon euroyu Filistinli çocuklara bağışladı.
Ramazan Bayramı için Filistin'e 2 milyon dolar bağışta bulundu.
Depremde Açe bölgesini ziyaret etti, 1 milyon euro yardım etti.
40 farklı ülkede 900 kanser hastası çocukların tedavisini üstlendi.
Nepal'e 1 milyon euro gönderdi.
66 ülkeden 167 okulun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor…
Filistin'de ve 7 Afrika ülkesinde 8 oku, 5 de hastane yaptırdı…
Suriyeli çocuklar için 1 milyon euro bağışladı…
Altın Ayakkabı ödülünü açık artırmayla satışa çıkardı, 1.5 milyon euroyu Filistinli çocuklara bağışladı.
Ramazan Bayramı için Filistin'e 2 milyon dolar bağışta bulundu.
Depremde Açe bölgesini ziyaret etti, 1 milyon euro yardım etti.
40 farklı ülkede 900 kanser hastası çocukların tedavisini üstlendi.
Nepal'e 1 milyon euro gönderdi.
66 ülkeden 167 okulun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor…
Filistin'de ve 7 Afrika ülkesinde 8 oku, 5 de hastane yaptırdı…
Suriyeli çocuklar için 1 milyon euro bağışladı…
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