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Altın kalpli

Daha önce özellikle li çocuklar için yaptığı bağışlarla takdir gören Portekizli yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla Filistin’e iftar yemekleri için 1 milyon 500 bin euro bağışladı.

Altın kalpli
Manchester United, ve son olarak 'ta harikalar yaratan , yine gönülleri feth etti… Ramazan ayı nedeniyle 'de kurulacak iftar sofraları için 1.5 milyon euro (11 milyon TL) bağışladı. İşte Ronaldo'nun daha önce yaptığı yardımlar:
Altın Ayakkabı ödülünü açık artırmayla satışa çıkardı, 1.5 milyon euroyu Filistinli çocuklara bağışladı.
Ramazan Bayramı için Filistin'e 2 milyon dolar bağışta bulundu.
Depremde Açe bölgesini ziyaret etti, 1 milyon euro yardım etti.
40 farklı ülkede 900 kanser hastası çocukların tedavisini üstlendi.
Nepal'e 1 milyon euro gönderdi.
66 ülkeden 167 okulun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor…
Filistin'de ve 7 ülkesinde 8 oku, 5 de hastane yaptırdı…
Suriyeli çocuklar için 1 milyon euro bağışladı…

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