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Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo Filistin için 1,5 milyon euro bağışladı!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, nam salan hayırseverliğine devam ediyor. Daha önce pek çok defa yaptığı bağışlarla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, bu kez Filistin'de iftar sofrası için 1,5 milyon euro bağışladı.

16.05.2019 15:38 - Son Güncelleme: 16.05.2019 15:46
Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo Filistin için 1,5 milyon euro bağışladı!

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; daha önce de Filistin'e yardımda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, bu ramazan ayında da Filistin'i unutmadı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Filistin'de iftar yemekleri için 1,5 milyon euro bağışladı.

Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo Filistin için 1,5 milyon euro bağışladı!

GÖNÜLLÜ HAYIR ELÇİSİ

Portekiz futbolunun dünyaya sunduğu en önemli futbolcu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, sadece Filistinlilere değil yardıma ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatıyor. Ronaldo, "Save the Children", "Unicef" ve "World Vision" gibi hayır kurumlarının gönüllü elçisi olarak da görev alıyor.

Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo Filistin için 1,5 milyon euro bağışladı!

2014 Altın Top ödülü konuşmasında kan kanseri olan çocuklara değinmesi ve onlara herkesin yardım elini uzatmasını istemesi büyük ilgi toplamıştı.

Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo Filistin için 1,5 milyon euro bağışladı!

10 AYLIK ÇOCUĞU TEDAVİ ETTİRDİ

2014'te Erik Ortiz Cruz adlı 10 aylık bir çocuğun annesi Ronaldo'dan formasını istedi. Ronaldo ailenin hikayesini öğrendikten sonra Ortiz'in beyin ameliyatı için gereken 70 bin euroyu ödeyerek tedavisini başlattı.

Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo Filistin için 1,5 milyon euro bağışladı!

ÖDÜLÜNÜ BAĞIŞLADI

Ronaldo, 2013'te UEFA'nın Yılın Takımı kadrosunda yer alarak 100 bin euroluk ödüle hak kazandı ve bu parayı Kızıl Haç'a bağışladı. 2014'te Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve bunun karşılığında 500 bin euro prim elde etti. Bu parayı da elçisi olduğu kuruluşlara bağışladı.

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