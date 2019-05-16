Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo Filistin için 1,5 milyon euro bağışladı!

ÖDÜLÜNÜ BAĞIŞLADI

Ronaldo, 2013'te UEFA'nın Yılın Takımı kadrosunda yer alarak 100 bin euroluk ödüle hak kazandı ve bu parayı Kızıl Haç'a bağışladı. 2014'te Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve bunun karşılığında 500 bin euro prim elde etti. Bu parayı da elçisi olduğu kuruluşlara bağışladı.