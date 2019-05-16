Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo Filistin için 1,5 milyon euro bağışladı!
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, nam salan hayırseverliğine devam ediyor. Daha önce pek çok defa yaptığı bağışlarla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, bu kez Filistin'de iftar sofrası için 1,5 milyon euro bağışladı.
16.05.2019 15:38
- Son Güncelleme: 16.05.2019 15:46
GÖNÜLLÜ HAYIR ELÇİSİ
Portekiz futbolunun dünyaya sunduğu en önemli futbolcu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, sadece Filistinlilere değil yardıma ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatıyor. Ronaldo, "Save the Children", "Unicef" ve "World Vision" gibi hayır kurumlarının gönüllü elçisi olarak da görev alıyor.
ÖDÜLÜNÜ BAĞIŞLADI
Ronaldo, 2013'te UEFA'nın Yılın Takımı kadrosunda yer alarak 100 bin euroluk ödüle hak kazandı ve bu parayı Kızıl Haç'a bağışladı. 2014'te Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve bunun karşılığında 500 bin euro prim elde etti. Bu parayı da elçisi olduğu kuruluşlara bağışladı.
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