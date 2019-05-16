Deontay Wilder - Breazeale maçı ne zaman? WBC ağır sıklet dünya şampiyonu Deontay Wilder ile Breazeale arasındaki unvan koruma mücadelesi için geri sayım başladı. Dev mücadele öncesi Deontay Wilder, Breazeale ile ilgili yaptığı korkunç açıklama sonrası gündeme geldi. Peki, Deontay Wilder - Dominic Breazeale maçı ne zaman? Unvan koruma maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma ile ilgili merak edilenler...

DEONTAY WİLDER - BREAZEALE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Deontay Wilder ile Breazeale arasındaki unvan koruma maçı 18 Mayıs Cumartesi gününü 19 Mayıs Pazar gününe bağlayan gece saat 05.00'de gerçekleşecek. ABD'nin New York kentinden bulunan Barclays Center'de yapılacak unvan maçı DMAX'ten canlı olarak yayınlanacak.

Breazeale kariyerinde sadece Anthony Joshua'ya yenildi. Maçı Joshua İngiltere'de 7. rauntta nakavtla kazanmıştı. Her iki boksör Wilder ve Breazeale 33 yaşında ve 2.01 m boyunda.

WİLDER'DAN KORKUNÇ AÇIKLAMA

WBC ağır sıklet dünya şampiyonu Deontay Wilder unvan koruma mücadelesi öncesi rakibi Dominic Breazeale ile ilgili olarak korkunç bir açıklama yaptı.

Kendisi gibi Amerikalı olan Breazeale için ringde onu öldürebileceğini ifade etti. Maç sırasında kendimde olmuyorum. Ve Dominic bu maçta ringden sağ çıkmayabilir" ifadelerini kullanarak akıl almaz bir açıklamada bulundu.

BREAZEALE, WILDER'IN ZORUNLU RAKİBİ OLDU

Dünya Boks Konseyi WBC ağır sıklet dünya şampiyonu Amerikalı Deontay Wilder'in (40-01, 39 KO) rakibini açıkladı. Tyson Fury ile rövanşı ileri bir tarihe bırakan Wilder 18 Mayıs maç tarihinde bir değişiklik yapmadığını da duyurmuştu. Normal şartlarda Fury ile 18 Mayıs'ta karşılaşacak olan Wilder, Fury'nin isteği üzerine bu maçtan çekilmişti.

Daha sonra gözler Wilder'in yeni rakibi kim olacak sorusuna çevrilmişti. Ortiz vs Hammer maçından galip ayrılması durumunda rakip Rumen Christian Hammer olacaktı. Ancak mücadeleden mağlup ayrılınca plasede bekleyen Dominic Breazeale (20-1-0, 18 KO) ile el sıkışıldı. Maç ABD'de yapılacak. WBC'de Dominic Breazeale'yı resmen mecburi rakip olarak ilan etti. Breazeale kariyerinde sadece Anthony Joshua'ya yenildi. Maçı Joshua İngiltere'de 7. rauntta nakavtla kazanmıştı. Her iki boksör Wilder ve Breazeale 33 yaşında ve 2.01 m boyunda.

DEONTAY WİLDER KİMDİR?

Deontay Leshun Wilder, Amerikalı profesyonel boksör. Şu anki WBC dünya ağır siklet şampiyonu ve 2008 Yaz Olimpiyatları bronz madalya sahibi. "Bronz Bombacı" Lakaplı Wilder, % 97 'lik K.O oranına sahiptir.

Doğum tarihi: 22 Ekim 1985 (33 yaşında), Tuscaloosa, Alabama, ABD

Boy: 2,01 m

Kilo: 96 kg

Kanat genişliği: 2,11 m

Sıklet: Ağır Siklet

DOMINIC BREAZEALE KİMDİR?

Dominic Angelo Breazeale, Amerikalı bir profesyonel boksördür. Bir amatör olarak süper ağır bölümlerde savaştı ve Londra 2012 Olimpiyatları'nda yarıştı.

Doğum tarihi: 24 Ağustos 1985 (33 yaşında), Glendale, Kaliforniya, ABD

Boy: 2,01 m

Kilo: 116 kg

Eş: Christina Breazele (e. 2007)

Ebeveynler: Christina Breazeale

Sıklet: Ağır Siklet