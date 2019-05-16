Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.05.2019 13:57
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 14:10

Galatasaray-Medipol maçının hakemi belli oldu!

'in 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol maçını hakem yönetecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Fırat Aydınus görevlendirildi.

G.Saray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu!

Kazanan takımın şampiyon olacağı Galatasaray - Medipol mücadelesinde FIFA kokartlı hakem görev yapacak. MHK, riske girmeyerek kritik mücadeleye dünyaca ünlü hakemi atadı.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri