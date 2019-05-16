Kazanan takımın şampiyon olacağı Galatasaray - Medipol Başakşehir mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. MHK, riske girmeyerek kritik mücadeleye dünyaca ünlü hakemi atadı.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.