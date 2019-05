Fenerbahçe Efes maçı şifresiz veren kanallar listesi. Türk derbisine sahne olacak Euroleague'de Fenerbahçe Efes Final Four maçı için karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyon olmak isteyen iki takımın mücadelesinin sonucunda bir Türk takımı adını finale yazdırma başarısı gösterecek. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ne zaman? Final Four saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligini lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final aşamasında Zalgiris ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmaları 3-1 önde kapatarak Final Four hakkını elde etmişti. Anadolu Efes ise normal sezonu dördüncü sırada tamamlamasının ardından Barcelona ile eşleşmişti. Anadolu Efes, toplamda 3-2'lik galibiyet elde ederek bir üst tura çıkmıştı.

FENERBAHÇE ANADOLU EFES FİNAL FOUR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği Final Four maçları, 17 Mayıs tarihinde oynanacak.

17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, 22.00'da ise CSKA Moskova-Real Madrid maçları ekrana gelecek. Bu karşılaşmaları Bein Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak.

Final karşılaşması ise 19 Mayıs Pazar Günü oynanacak olan müsabakada, 2018-2019 yılının şampiyonu belirlenmiş olacak.

FİNAL FOUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

DÖRTLÜ FİNALDA TÜRK DERBİSİ

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de iki Türk takımı finale yükselmek için birbiriyle karşılaşacak. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonda Fenerbahçe 5, Anadolu Efes ise 3. kez Dörtlü Final'e yükseldi. Türk basketbol tarihinde ilk kez 2 takım birden Dörtlü Final'de olacak.

FENERBAHÇE VE EFES FİNAL FOUR'A NASIL GELDİ?

THY Avrupa Ligini lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek final aşamasında Zalgiris ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmaları 3-1 önde kapatarak Final Four hakkını elde etmişti. Anadolu Efes ise normal sezonu dördüncü sırada tamamlamasının ardından Barcelona ile eşleşmişti. Anadolu Efes, toplamda 3-2'lik galibiyet elde ederek bir üst tura çıkmıştı.

ANADOLU EFES İSTATİSTİKLERİ

Anadolu Efes cephesi ise maç başına 84.7 sayı atarken, potasında 79.1 sayı gördü.

Ergin Ataman'ın öğrencileri 34.1 ribaunt ortalamasına ulaşırken, maç başına 17.9 asist 6.6 top çalmayla oynadı.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES İDDAA ORANLARI

İddaa, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için oranları belirledi.

Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.45 oran, Anadolu Efes'e ise 2.3 oran belirlendi.

Maçın berabere biterek uzatmaya gitmesi halinde bahisçiler 1'e 12 kazanacak.

EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

İddaa, EuroLeague'de şampiyon olacak takım için de bahis açtı.

BAHİSLERİN FAVORİSİ FENERBAHÇE

İddaa'ya göre Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde kazanılacak oran 2.7 olarak belirlendi.

İDDAA'YA GÖRE EFES SÜRPRİZ

Final Four'a katılan 4 takım arasından en yüksek oran Anadolu Efes'e verildi.

Efes'in şampiyonluğu, bahis oynayanlara 1'e 5 kazandıracak.