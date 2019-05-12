Lider G.Saray, Rize'den 3 puanla döndü. 9'da Onyekuru'nun pasında Feghouli mükemmel vurdu: 0-1. 12'de Onyekuru'nun şutu direği yaladı. 17'de Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu son anda Marcao önledi. 30'da Moroziuk'un frikiği direkte patladı. 34'te Diagne kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu harcadı. 38'de G.Saray, VAR kararıyla penaltı kazandı. Hakem, Aberhoune'nin müdahalesi sonrası penaltı verdi.







PENALTIYI DİREĞE NİŞANLADI

PenaltıyI Diagne direğe nişanladı. Dönen topa müdahale edince, top ağlara gitmesine rağmen ofsayt kararı çıktı... İlk yarının son dakikasında Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi çalımlarla ceza sahası içine girdi. Şık vuruşuyla beraberlik golünü kaydetti. 56'da Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya kale dibinde Mbaye Diagne dokunamadı.



SAMUDİO DİREĞE NİŞANLADI

67'de Boldrin'in köşe vuruşunda Samudio'nun kafası direkten döndü. 76'da Boldrin'in şutu Muslera'dan döndü. Dönen topu Aminu tamamladı: 2-1. 90+2'de Onyekuru, Awaziem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar'a VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Diagne ağlara gönderdi. 90+7'de Feghouli'nin ortasında Diagne'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 103'te Nakoulma'nın vuruşu az farkla dışarı çıktı.







BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Serkan Çınar'ın yönetimi sosyal medyadaki futbolseverlerin de tepkisini çekti. Futbolseverler, Çınar'ın hatalı kararlar verdiği konusunda birleşti.



ONYEKURU: NET PENALTI

G.Saray'ın yıldızı Henry Onyekuru Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Onyekuru, "Penaltıyı çok konuşacak bir şey yok yüzde yüz penaltı. İlk topa ben vurdum rakip bana vurdu. Bunu o da biliyor (Awaziem)" dedi.