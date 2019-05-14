



Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yorumlayan Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu çarpıcı tespitlerde bulundu. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'i eleştiren Toroğlu, başkan Fikret Orman hakkında da flaş ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun o değerlendirmeleri...