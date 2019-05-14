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  • 14.05.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:44

Son dakika haberi: 'ndan Beşiktaş - maçının ardından flaş iddia

Usta yazar , 'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş - maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu'nun gündeminde siyah beyazlıların deneyimli teknik direktörü ve kulüp başkanı vardı.



Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yorumlayan Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu çarpıcı tespitlerde bulundu. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'i eleştiren Toroğlu, başkan Fikret Orman hakkında da flaş ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun o değerlendirmeleri...

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