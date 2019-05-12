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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar

2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıktığı ve 12 dakika uzayan maç sonrası hakemler Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkındaki tartışmalar sürüyor. MHK'nın Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında flaş bir karar aldığı iddia edildi.

12.05.2019 11:50 - Son Güncelleme:
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar

Maça damga vuran olay ise hakem Serkan Çınar'ın verdiği tartışmalı kararlar oldu.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar

Hürriyet'in haberine göre, Maçın hakemi Serkan Çınar ve VAR hakemi olarak görev yapan Alper Ulusoy, karşılaşmadaki yönetimleri nedeniyle cezalandırılıyor.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar

MHK kaynaklarına göre, Çınar ve Ulusoy'a sezon sonuna kadar görev verilmeyecek.

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