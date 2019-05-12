Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıktığı ve 12 dakika uzayan maç sonrası hakemler Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkındaki tartışmalar sürüyor. MHK'nın Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında flaş bir karar aldığı iddia edildi.
12.05.2019 11:50
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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar
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