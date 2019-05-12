Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında MHK'dan flaş karar

2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıktığı ve 12 dakika uzayan maç sonrası hakemler Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkındaki tartışmalar sürüyor. MHK'nın Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemleri Serkan Çınar ve Alper Ulusoy hakkında flaş bir karar aldığı iddia edildi.

12.05.2019 11:50 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





