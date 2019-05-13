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İngiltere'de sürpriz yok şampiyon

Brighton’u deplasmanda 4-1 yenen 6’ncı kez şampiyonu oldu

Sürpriz yok city şampiyon

İngiltere 'de son hafta maçında Brighton'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 yenen 98 puanla şampiyon oldu. Wolverhampton'u evinde 2-0 yenen Liverpool ise 97 puanla 2. sırada kaldı. Premier Lig tarihinde 3. en yüksek puanı toplayan Liverpool buna rağmen şampiyonyuk ipini göğüsleyemedi. Manchester City'ye şampiyonluk getiren galibiyetin golleri Agüero, Laporte, Mahrez ve İlkay Gündoğan'dan geldi. Manchester City, bu şampiyonlukla birlikte 6. kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

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